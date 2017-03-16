Дорожники кинут три петли в районе Ворши

С 1 апреля начинается капитальный ремонт на участке с 156-го по 169-ый км автомагистрали М-7 «Волга» в районе деревни Демидово и села Ворша Собинского района. Проект предполагает устройство трёх разворотных петель и строительство надземного пешеходного перехода на 168-м км, а также ликвидацию всех светофоров. В этом году дорожники сделают первую разворотную петлю – вне указанных населённых пунктов.

К сведению, в Собинском районе ремонтные работы на оживленной федеральной трассе ведутся уже третий год. Одиннадцать километров трассы ремонтируются в три этапа. На участке с 144 по 145 км трассы работы близятся к завершению. Здесь меняют дорожное полотно и трубы. На 147-ом и 149-м км строятся разворотные петли, а на 152-ом, 153-ем и 155-ом – кольцевые развязки.

На время ремонта на федеральной трассе сделают два временных надземных металлических пешеходных перехода. На постоянной основе уже в этом году возведут шесть пешеходных переходов: 4 надземных и 2 подземных.

Федеральные дорожники рассчитывают, что уже к началу июля закончат капремонт половины моста через реку Ундолка на 152-ом километре трассы. Напомним, что работы там ведутся с начала марта текущего года. Транспорт сразу же пустят по двум обновленным полосам, а рабочие приступят к ремонту старой части моста.

Фото: http://kolpinonews.ru/u/news/upload/5a6048e435686145.jpg