«Газель» сбила мальчика, кормившего птиц

Дорожно-транспортное происшествие произошло позавчера средь бела дня в Юрьеве-Польском на улице 1 Мая.

Как сообщает региональное управление ГИБДД, 6-летний ребёнок вышел на проезжую часть дороги, чтобы покормить птиц. Мальчик находился в сопровождении взрослого человека.

Водитель «Газели» не смог вовремя затормозить. Мальчик получил травму – перелом ноги. Сейчас он лечится дома.

В тот же день случилось другое ДТП. Где пострадал ребёнок. В Коврове на улице Лопатина 70-летний водитель автомобиля «Хёндай-Акцент» совершил наезд на детскую коляску с находящемся в ней ребенком, которую везла мама. Она пересекала проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП ребёнок с травмами госпитализирован.