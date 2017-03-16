Плох тот мужчина, который не мечтает что-нибудь построить

С 22 по 24 марта экспоненты выставки продемонстрирует новинки строительного рынка, интересные разработки в области проектирования и строительства, технологий малоэтажного домостроения, производства строительных и отделочных материалов.

Традиционно выставку посещают свыше 12 тысяч человек, среди которых как профессионалы отрасли, так и простые жители города, интересующиеся новинками стройиндустрии.

Так действительно будет что посмотреть. В выставке примут участие более 80 компаний из Владимира, Москвы, Воронежа, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Иваново, Республики Чувашия.

Выставка объединит следующие разделы: «Строительные и проектные организации», «Строительные материалы», «Строительная техника», «Сантехника, оборудование, инструмент», «Энергосбережение в ЖКХ», «Кондиционирование и вентиляция», «Услуги».

Подробную информацию о выставке «Стройпрогресс» можно получить в ТПП Владимирской области по тел.: (4922) 55-00-55 или электронному адресу: expo@tpp33.ru

Время работы выставки: 22, 23 марта – с 10.00 до 17.00; 24 марта – с 10.00 до 16.00. Официальное открытие состоится 22 марта в 11 часов. К слову, выставка «Стройпрогресс» проводится Торгово-промышленной палатой Владимирской области с 1999 года.

Фото: http://www.sk-goldenhome.ru/news/vystavka-stroyprogress-2015/