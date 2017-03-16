В области построят и обновят 14 спортивных объектов

В нынешнем году на развитие физкультуры и спорта в регионе направят свыше 400 млн рублей. Деньги пойдут на выполнение работ по 14 спортивным объектам – на строительство, реконструкцию, ремонт.

В этом году здорово повезло спортивно-оздоровительному центру «Олимп» – известному во Владимире загородному лагерю отдыха, расположенному в Собинском районе и принимающему детей круглогодично. Там в 2017 году построят модульную котельную и очистные сооружения. Начнётся капремонт спальных корпусов. А самое главное, в рамках реконструкции на базе «Олимпа» построят физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном. Объем вложений в ФОК – 148 млн рублей. К концу 2018 года его уже захотят запустить.

Есть несколько долгосрочных объектов. Первый – спортивно-тренировочный центр хоккея с шайбой и фигурного катания во Владимире, который планируют открыть в 2019 году. Общая стоимость работ по нему – 379 млн рублей, треть изыщут в 2017-м, то есть к концу нынешнего года, как минимум, заложат фундамент комплекса.

Кроме того, начнётся строительство крытого катка с искусственным льдом в Судогде. К 2019 году его запустят, на что израсходуют 303 млн рублей. Похожий объект построят и в Александрове. Суммы вложений и сроки выполнения – аналогичные.

Третий по значимости объект – реконструкция спортивного клуба «Мотодром» в Коврове.

Есть и краткосрочные проекты. Например, за текущий год построят легкоатлетические дорожки на стадионе «Рекорд» в Александрове, универсальные спортплощадки в Гороховце, в селе Григорьевское (Гороховецкий район) и в городе Юрьев-Польском, стадионы в поселке им. Горького (Камешковский район) и «Спартак» в Суздале.

Самым долгоиграющим объектом стал ФОК в Петушках. Его начали проектировать еще в 2013 году, а откроют не раньше 2019 года. Да и в нынешнем году объем вложений в его строительство небольшой – 15 млн рублей. Тем не менее, в ФОКе на сегодняшний день построены кирпичные перегородки в раздевалках, душевых, забетонирована чаша бассейна, выполняются другие строительные работы.

В следующем году откроют крытый универсальный спортивный зал в Радужном. Достанется миллион рублей и стадиону «Торпедо» во Владимире. В этом году власти намерены разработать проект на его дальнейшую реконструкцию.