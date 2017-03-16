Мэрия Гусь-Хрустального отказала лишившимся крова сиротам

Оказалось, что жилого помещения, в котором с 1998 года были зарегистрированы дети, просто-напросто нет, а земельный участок, на котором оно располагалось, давно продан с аукциона. Поэтому двум сёстрам полагалось выделить жильё за счёт государства, но из-за бюрократических проволочек этого не произошло.

Предыстория же такова. Мать двух сестер решением суда в 2008 году была лишена родительских прав. Отец в том же году умер. На момент утраты родительского попечения, девочки были зарегистрированы в городе Гусь-Хрустальном. С 2008 года они воспитывались в приёмной семье и проживали с ними в Красной Горбатке.

Как сообщает областная прокуратура, в 2015 году по результатам рассмотрения пакета документов сёстры были включены в список детей-сирот, которые подлежат обеспечению жилыми помещениям, но эти приказы начальником управления образования впоследствии были отменены. Причина – отсутствие документов, подтверждающих нуждаемость несовершеннолетних в улучшении жилищных условий.

Приказы не были доведены до сведения ни несовершеннолетних, ни их приемных родителей, что лишило их возможности обжаловать незаконное решение.

Прокуратурой установлено, что заявлений о постановке на учёт в учётных делах девочек нет, в рамках межведомственного взаимодействия запросы о наличии либо отсутствии у них на праве собственности жилых помещений на территории России сделаны не были, принятое решение по месту пребывания несовершеннолетних не направлялось.

Незаконные приказы опротестованы межрайпрокурором. В адрес главы администрации города он внес представление, по результатам рассмотрения которого незаконные приказы, ограничивающие права сестер, отменены. А специалист органа опеки и попечительства, виновный в нарушениях, привлечен к дисциплинарной ответственности. Ещё к строгой дисциплинарной ответственности привлечены 2 сотрудника администрации города, готовившие аукционную документацию.

Кроме того, прокурор обратился в суд с иском, чтобы обязать администрацию Гусь-Хрустального обеспечить сестер квартирой по договору найма специализированного жилого помещения за счет средств бюджета Владимирской области. Его исковые требования удовлетворены в полном объеме.

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