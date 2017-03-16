Мэрия Гусь-Хрустального отказала лишившимся крова сиротам

Прокуратура восстановила нарушенные права двух сестёр, доказывавших то, что они не имеют жилья

75 0
75 0

Оказалось, что жилого помещения, в котором  с 1998 года были зарегистрированы дети, просто-напросто нет, а земельный участок, на котором оно располагалось, давно продан с аукциона. Поэтому двум сёстрам полагалось выделить жильё за счёт государства, но из-за бюрократических проволочек этого не произошло.

Предыстория же такова. Мать двух сестер решением суда  в 2008 году была лишена родительских прав. Отец  в  том же году умер. На момент утраты родительского попечения, девочки были зарегистрированы  в городе Гусь-Хрустальном. С   2008 года они воспитывались в приёмной семье и проживали  с ними в Красной Горбатке.

Как сообщает областная прокуратура, в 2015 году по результатам рассмотрения пакета документов сёстры были включены  в список детей-сирот, которые подлежат обеспечению жилыми помещениям, но эти приказы начальником управления образования впоследствии были отменены. Причина – отсутствие документов, подтверждающих нуждаемость несовершеннолетних в улучшении жилищных условий.

Приказы не были доведены до сведения ни несовершеннолетних, ни их приемных родителей, что лишило  их возможности обжаловать незаконное решение.

Прокуратурой установлено,  что заявлений о постановке на учёт  в  учётных делах девочек нет, в рамках межведомственного взаимодействия запросы о наличии либо отсутствии у них на праве собственности  жилых помещений на территории России сделаны не были,  принятое решение по месту пребывания  несовершеннолетних не направлялось.

Незаконные приказы опротестованы межрайпрокурором. В адрес главы администрации города  он внес представление, по результатам рассмотрения которого незаконные приказы, ограничивающие права сестер, отменены. А специалист  органа опеки и попечительства, виновный в нарушениях, привлечен к дисциплинарной ответственности. Ещё к строгой дисциплинарной ответственности привлечены 2  сотрудника администрации города, готовившие аукционную документацию.

Кроме того, прокурор обратился в суд с иском, чтобы обязать администрацию Гусь-Хрустального обеспечить сестер квартирой  по договору найма специализированного жилого помещения за счет средств бюджета Владимирской области. Его исковые требования удовлетворены в полном объеме.

Фото: http://hyser-40.cdn.pjtsu.com/wp-content/uploads/ 2016/02/00415960.jpg?resize=1220×860

Нашли опечатку? Выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Система Orphus

Нравится

Не нравится

Размещено в рубрике

Обсуждение

© ЗАО "АБИ Медиа" , 600005, г.Владимир, ул.Тракторная, 45

Яндекс.Метрика
В начало страницы