Собинка может разыграть бренд Карла Маркса

Сейчас к юбилею земляка особо готовятся немцы – германские музеи разрабатывают выставочные концепции юбилейного года, стремясь представить наследие Маркса в широком историческом, политическом, научном и культурном контекстах. Как сообщает «Немецкая волна», главную выставку, посвященную Марксу в год его юбилея, подготовят в сотрудничестве несколько музеев, а называться она будет «Карл Маркс. 1818-1883. Жизнь. Труды. Эпоха».

К юбилейным мероприятиям уже подключились китайцы. Они, в частности, подарили городу Триру (это родина Карла Маркса) шестиметровую бронзовую скульптуру знаменитого немецкого философа. В минувший понедельник горсовет Трира дал разрешение на её установку. При этом речь шла о развитии турпотока из Китая в Германию, и в этой связи празднование 200-летия вождя мирового пролетариата может стать неплохой приманкой для гостей из Поднебесной.

Во Владимирскую область китайских гостей тоже приезжает немало и, по сообщению ГВСМЗ, распространённому вчера, в 2016 году турпоток из Китая в регион-33 вырос на 100%. Это самая хорошая динамика по иностранным гостям (турпоток из Японии в сравнении с прошлым годом вырос на 22%, из Италии – на 54%, из Франции – на 68%).

Поскольку Собинка, имея выгодное положение, – рядом с трассой М7 – не поражает обилием достопримечательностей (т.н. коридоры не в счёт, они способны заинтересовать только любителей ужасов), она может войти в число интересных для туристов мест лишь за счет одного объекта – памятника Карлу Марксу. Уникальность его в том, что это первый монумент, построенный в нашей стране в честь немецкого теоретика. Его открыли в 1923 году.

На сегодняшний день памятников Карлу Марксу в России всего пять, при этом, за исключением разве что стоящего в Москве, все они уступают собинскому в масштабах и помпезности. К тому же в Ростове на Дону всё еще дебатируется вопрос, не заменить ли на постаменте Маркса Екатериной II, в Тольятти скульптуру философа умыкнули вандалы (сейчас, правда, вернули), а в Ульяновске памятник несколько раз перемещали с места на место и не факт, что и дальше его оставят в покое.

Так что собинцы, подключив фантазию, вполне могут разработать «марксовский» маршрут, который может стать дополнением к уже существующим популярным туристическим маршрутам. И опробовать его в юбилейном 2018 году. Кстати, пять лет назад, когда отмечалось 195-летие автора «Капитала», в программе «Вести» проходил сюжет, как на этом событии «приподнялся» немецкий город Хемнице, который некоторое время носил имя Карла Маркса (других привязок к биографии теоретика не было).

Малый бизнес бойко торговал футболками с изображением Маркса, причем в разных цветах, туристы охотно брали гипсовые бюстики, из оригинальных сувениров были шоколадный набор из трех «Марксов» – белого, молочного и горького, Маркс-марципан, Маркс на эстампах, кружках, компьютерных флэш-картах и местном ликере с призывом к пьющим всего мира – «Объединяйтесь!».