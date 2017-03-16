Федеральные парламентарии ценят опыт региона-33

Председатель Законодательного Собрания области Владимир Киселев принял участие в работе президиума Совета законодателей страны.

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В начале работы президиума спикер Госдумы Вячеслав Володин обозначил одну из главных задач работы Совета: повысить эффективность в решении актуальных проблем жителей нашей страны. И опыт регионов в этом вопросе – бесценен.

– Нам нужно проводить анализ практик, которые уже апробированы, и в этой связи было бы правильным на площадке Совета законодателей создать своеобразный законодательный «лифт» для актуальных и прошедших апробацию решений, – отметил Вячеслав Володин.

Из всех законодательных инициатив, которые попали в Госдуму, только 11% обсуждались в Совете законодателей. Федеральные парламентарии уверены, что совместная работа с привлечением профильных комитетов Госдумы и Совета Федерации поможет тщательно проработать проект закона и дать ему реальный шанс на прохождение. Председатель Законодательного Собрания Владимирской области Владимир Киселев отметил высокую заинтересованность руководства в создании единой системы работы для законодателей всех уровней. Одно из поддержанных предложений поможет скоординировать работу региональных властей.

– У нас должна быть единая система законодателей страны, – сказал он. – Государственная Дума, Совет Федерации, законодательные органы субъектов РФ, органы местного самоуправления должны работать в едином законодательном пространстве. Нами уже принято решение внести в регламенты законодательных собраний субъектов Федерации соответствующие решения о том, чтобы все законодательные инициативы предварительно отрабатывались в комиссиях Совета законодателей.

По мнению Владимира Киселева, такой подход может оказать существенную помощь, в частности, в решении вопросов социальной защиты инвалидов. Процесс создания безбарьерной среды для людей с ограниченными возможностями хорошо продвигается лишь в больших городах, в малых же поселениях на это выделяются незначительные суммы. Есть и другие вопросы, требующие скорейшего решения.

– Это и расширение льгот, в том числе региональных, это и решение вопросов приобретения средств реабилитации для инвалидов. Довольно часто бывают такие случаи, когда наши люди с ограниченными возможностями годами стоят в очередях для того, чтобы приобрести ту же самую коляску или другое средство реабилитации, и вынуждены во многих случаях покупать их за свои деньги, – сказал Владимир Киселев.

Но даже в таких случаях права инвалидов ущемляются, так как размер компенсаций не покрывает понесенных расходов. Один из возможных способов решения предложила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Считаю целесообразным внедрить альтернативные механизмы предоставления технических средств реабилитации, например, с использованием специального электронного сертификата, – сказала она. – Такой опыт уже есть в Москве и Ханты-
Мансийском автономном округе. Важный аспект – финансирование. Уже сейчас начинается работа над проектом федерального бюджета на следующие три года, и нужно, чтобы средства на обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации были выделены в достаточном объеме и проиндексированы с учетом инфляции.

Одновременно продолжится работа над совершенствованием законодательства в сфере закупок. С одной стороны, необходимо развивать отечественное производство. Но с другой – создавать условия для нормальной конкуренции, чтобы средства реабилитации были максимально удобными и приспособленными для людей с ограниченными возможностями.

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