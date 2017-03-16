Федеральные парламентарии ценят опыт региона-33

В начале работы президиума спикер Госдумы Вячеслав Володин обозначил одну из главных задач работы Совета: повысить эффективность в решении актуальных проблем жителей нашей страны. И опыт регионов в этом вопросе – бесценен.

– Нам нужно проводить анализ практик, которые уже апробированы, и в этой связи было бы правильным на площадке Совета законодателей создать своеобразный законодательный «лифт» для актуальных и прошедших апробацию решений, – отметил Вячеслав Володин.

Из всех законодательных инициатив, которые попали в Госдуму, только 11% обсуждались в Совете законодателей. Федеральные парламентарии уверены, что совместная работа с привлечением профильных комитетов Госдумы и Совета Федерации поможет тщательно проработать проект закона и дать ему реальный шанс на прохождение. Председатель Законодательного Собрания Владимирской области Владимир Киселев отметил высокую заинтересованность руководства в создании единой системы работы для законодателей всех уровней. Одно из поддержанных предложений поможет скоординировать работу региональных властей.

– У нас должна быть единая система законодателей страны, – сказал он. – Государственная Дума, Совет Федерации, законодательные органы субъектов РФ, органы местного самоуправления должны работать в едином законодательном пространстве. Нами уже принято решение внести в регламенты законодательных собраний субъектов Федерации соответствующие решения о том, чтобы все законодательные инициативы предварительно отрабатывались в комиссиях Совета законодателей.

По мнению Владимира Киселева, такой подход может оказать существенную помощь, в частности, в решении вопросов социальной защиты инвалидов. Процесс создания безбарьерной среды для людей с ограниченными возможностями хорошо продвигается лишь в больших городах, в малых же поселениях на это выделяются незначительные суммы. Есть и другие вопросы, требующие скорейшего решения.

– Это и расширение льгот, в том числе региональных, это и решение вопросов приобретения средств реабилитации для инвалидов. Довольно часто бывают такие случаи, когда наши люди с ограниченными возможностями годами стоят в очередях для того, чтобы приобрести ту же самую коляску или другое средство реабилитации, и вынуждены во многих случаях покупать их за свои деньги, – сказал Владимир Киселев.

Но даже в таких случаях права инвалидов ущемляются, так как размер компенсаций не покрывает понесенных расходов. Один из возможных способов решения предложила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

– Считаю целесообразным внедрить альтернативные механизмы предоставления технических средств реабилитации, например, с использованием специального электронного сертификата, – сказала она. – Такой опыт уже есть в Москве и Ханты-

Мансийском автономном округе. Важный аспект – финансирование. Уже сейчас начинается работа над проектом федерального бюджета на следующие три года, и нужно, чтобы средства на обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации были выделены в достаточном объеме и проиндексированы с учетом инфляции.

Одновременно продолжится работа над совершенствованием законодательства в сфере закупок. С одной стороны, необходимо развивать отечественное производство. Но с другой – создавать условия для нормальной конкуренции, чтобы средства реабилитации были максимально удобными и приспособленными для людей с ограниченными возможностями.