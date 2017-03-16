Владимирец стянул с производства проволоки на 140 тысяч рублей

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, в отношении 26-летнего жителя областного центра возбуждено уголовное дело. Мужчина подозревается в краже катушек нихромовой проволоки.

Установлено, что в феврале текущего года в течение нескольких дней подозреваемый похитил со склада производства, расположенного в поселке Ставрово, в общей сложности 13 катушек стоимостью 140 000 рублей. Похищенное мужчина прятал в сумке с инструментом. Работник, имевший хорошую репутацию, подозрений со стороны охраны не вызывал.

Проволоку злоумышленник реализовывал в одном из городских пунктов приема металла, а вырученные деньги тратил на свои нужды.

Обнаружив пропажу, собственники обратились с заявлением в полицию. Житель Владимира был задержан оперативными сотрудниками около своего дома. Свою вину мужчина признал.

Фото: https://ok.ru/video/30642473668