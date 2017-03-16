Макаревич с единомышленниками возрождает храм-памятник

Никольский храм был построен в 1810 году в память о погибшем в сражении с наполеоновской армией при Прейсиш-Эйлау местном помещике капитане Пермского мушкетерского полка Василии Бабкине его ближайшими родственниками.

Кирпичная церковь в честь св. Николая Чудотворца была возведена с архитектурными элементами готики в память о храме и замке городка Прейсиш-Эйлау в Восточной Пруссии – ныне это город-райцентр Багратионовск Калининградской области. При алачинском храме находится могила Анны Грибоедовой-Трусовой, двоюродной бабушки автора «Горе от ума».

Храм в Алачино закрыли в 1940-м решением Ковровского райисполкома. Поначалу здание использовал под мастерские и склад местный колхоз, потом его забросили. В итоге за семь десятилетий церковь оказалась разорена так, что, казалось, восстановить обветшавшее здание уже невозможно. И, тем не менее, группа энтузиастов в 2012 году взялась за решение этой непростой задачи.

В 2016 году в Алачино хорошо потрудилась бригада строителей из соседнего Вязниковского района. Сезон оказался горячим и ударным: всего на ремонтные работы и на приобретение комплекта колоколов было потрачено около 700 тысяч рублей – исключительно средства благотворителей. Как рассказывает один из главных инициаторов восстановления уникального храма в Алачино Николай Макаревич, в деле восстановления церкви помощь бывает разная: кто-то продает стройматериалы с изрядной скидкой, кто-то их доставляет за свой счет, другие выполняют часть строительных работ бесплатно, кто-то участвует в субботниках.

На нынешний 2017 год планы по продолжению восстановительного ремонта церковного здания масштабные. Предстоит изготовить и установить купол на основной объем храма, устроить водостоки, восстановить кладку колокольни и провести монтаж кровли звонницы. Намечено также изготовление нового купола для колокольни или ремонт старого. Еще будут установлены 15 новых окон, устроена стропильная система для сильно поврежденного во время использования здания для нужд местного колхоза алтаря с обрешеткой и новой кровлей.

Есть замыслы и по восстановлению прежде существовавшего в храме придела в честь Владимирской иконы Божией Матери. Если позволят средства (пока на сезон-2017 у храмовой общины собрано лишь около 130 тысяч рублей, но это далеко не предел), не исключено, что уже грядущим летом или хотя бы осенью дойдет до внутренней отделки и выполнения стеновой росписи.

Кроме того, планируется обустройство входной часовни алачинского прихода в соседней деревне Дмитриево, где прежде находилась усадьба храмоздателей помещиков Дроздовых и их потомков Андреевых. В Дмитриевской усадьбе также часто гостили родственники Андреевых Майковы, к семейству которых относился известный поэт XIX века Аполлон Майков. В деревенской часовне будут восстановлены кровля и купол с крестом, установлены новые окна и проведены внутренние отделочные работы.

В честь престольного праздника Николы Вешнего в конце мая в Алачино пройдет крестный ход, к участию в котором прихожане приглашают всех желающих. А в недалекой перспективе данный храм-памятник, расположенный в нескольких километрах от федеральной трассы М7 «Волга», имеет хорошие шансы стать не только духовным центром прихода, но и туристическим объектом для военно-патриотического воспитания молодежи.