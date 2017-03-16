Конкурс в русских традициях

Традиционный конкурс для воспитанниц детских садов и учащихся школ Владимирской области стартовал несколько месяцев назад. В ходе отборочного тура более ста участниц из Владимира, Радужного, Кольчугинского, Александровского, Селивановского, Юрьев-Польского, Суздальского, Камешковского, Ковровского, Вязниковского, Гусь-Хрустального, Киржачского, Петушинского, Судогодского районов представили на суд жюри эссе, где рассказали о себе и выбранной героине. Предпочтение отдавалось фольклорным персонажам, а также историческим и литературным героиням. Ведь обращение именно к таким образам позволяет бережно хранить традиции нашей страны, изучать ее историю.

– Такие мероприятия направлены на развитие детей, они способствуют сохранению национальных культурных традиций, воспитывают любовь к Родине, уважение к своим истокам, – отмечает депутат Госдумы Григорий Аникеев. – При подготовке к конкурсу все участницы погрузились в мир исконно русской культуры, познакомились с лучшими женскими образами русского фольклора, отечественной истории, классической литературы. Уверен, что эти примеры станут для детей ориентиром в жизни.

В финал конкурса вышли 20 участниц, которым предстояло побороться за победу в четырех возрастных номинациях.

История в лицах

Перед началом выступления в фойе киноконцертного зала организации «Милосердие и порядок» развернулась выставка декоративно-прикладного творчества, на которой финалистки продемонстрировали свои таланты. Кто-то из участниц вместе с мамами готовил традиционные блюда, а кто-то представил вышитые картины, самодельные игрушки и аппликации. Но главным испытанием для конкурсанток стала презентация выбранного образа на сцене. Первыми перед жюри предстали самые юные участницы в возрасте от 4 до 6 лет.

Кольчугинский детский сад № 14 – постоянный участник мероприятий общественной организации «Милосердие и порядок». Совсем недавно воспитанник этого дошкольного образовательного учреждения удостоился спецприза жюри на областном конкурсе «Герой нашего времени». Тогда команда из Кольчугино представила на суд зрителей образ пожарного, а сегодня поведала собравшимся о Екатерине Рябовой – единственной во Владимирской области женщине-летчице, которая во время Великой Отечественной войны входила в состав авиаполка. Ее образ представила шестилетняя Аня Мартыненко. Свою героиню девочка очень любит и уважает.

– Екатерине Рябовой не было и 20 лет, а она уже была летчицей и сражалась с фашистами. Она очень смелая и отважная, – говорит Аня.

Выбрать образ девочке помогли воспитатели.

– К сожалению, ветеранов Великой Отечественной войны с каждым годом становится все меньше, – рассказывает старший воспитатель Татьяна Шадикова.- Наши дети должны знать историю своей страны, своего края. И своим выступлением мы хотим донести до зрителей, что нужно помнить тех, благодаря кому мы живем в мирное время.

Ровесница Ани Мария Липина из Собинки вместе с мамой и воспитателями детского сада выбрали для конкурса образ Ярославны из поэмы «Слово о полку Игореве».

– Нам с дочкой очень понравилась эта героиня, потому что она олицетворяет любовь, доброту, красоту и верность русской женщины, – рассказывает мама Татьяна Липина. – Мы старались, учили «Плач Ярославны», и Маша прониклась этим образом.

– Ярославна была мудрой женщиной, – рассказывает сама Маша. – Она ждала князя Игоря, но волновалась не только за него, а за все войско и за всю Русь, потому что она очень любила родную землю. Русская девушка должна быть как Ярославна – добрая, верная, заботливая.

Скромность и доброта – прежде всего

Одиннадцатилетняя Ксения Княжева из Киржача для выступления выбрала образ сестры милосердия.

– Мне интересна судьба последнего императора России и его семьи, – говорит Ксения. – Когда началась Первая мировая война, дочери Николая II стали сестрами милосердия и помогали раненым. Они были наделены такими важными качествами, как сочувствие и сопереживание, доброта и кроткость. Прошло много времени с тех пор, но и сегодня эти качества важны для нашего общества. И я хочу донести до окружающих, как важно оставаться милосердными и заботиться о людях.

В этот раз выступления участников оценивали заслуженная артистка РФ Ольга Федяева, певица и композитор Ольга Кулистова, специалист областного центра народного творчества Любовь Будкина, художественный руководитель образцового ансамбля «Звоны» Николай Назаров, художник по сценическим костюмам Мария Лебедева и гостья из Суздаля – Марья Искусница. Жюри отмечало все: глубину и целостность образов, оригинальность костюмов и музыкальное оформление творческих номеров.

– Конечно, мы обращали внимание на попадание в образ, мастерство, харизму, костюмы, – говорит член жюри Марья Искусница. – Русская красавица – это еще и определенный нрав,

особые черты характера: скромность, доброта, верность. Мы сегодня познакомились с замечательными участницами, которые возрождают русскую культуру, тянутся к прекрасному. И очень важно, что к этому конкурсу девочки готовились вместе со своими родителями, педагогами, наставниками. Такая преемственность поколений и обмен опытом сегодня очень важны. Замечательно, что Григорий Викторович Аникеев предоставляет детям возможность проявить себя. Благодаря таким мероприятиям ребята учатся ценить историю, любить родной край и его именитых земляков.

Жюри пришлось немало потрудиться, чтобы определить лучших. В итоге победителями конкурса в разных возрастных группах стали Мария Липина (Собинка), Полина Колерова (Собинский район), Ксения Княжева (Киржач) и Мария Петухова (Вязники). Все они получили заслуженные награды и почетное звание «Русская краса».