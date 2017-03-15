Прокуроры измерили расстояние от «Пятёрочки» до детсадов

И выяснили, что магазины незаконно торговали табаком рядом с дошкольными учреждениями

83 1
83 1

Прокуратура города Владимира нашла нарушения в магазинах на улице Балакирева и Суздальском проспекте.

Ведомство установило, что расстояние от точек реализации табачной продукции в супермаркетах и территорией дошкольных образовательных организаций  детских садов № 4 и № 91 составляет менее 100 метров, что противоречит требованиям законодательства.

По итогам проверки в адрес руководителей этих магазинов внесено представление с требованием убрать из продажи табачные изделия.

Фото: https://nv86.ru/upload/iblock/4c7/ 4c7dd4f6cbd6b4f3d0f2be8631571a71.jpg

Нашли опечатку? Выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Система Orphus

Нравится

Не нравится

Размещено в рубрике

Комментарии:

  1. Александр

    ну и что, типа пацаны из детсада могли там сигарет купить?!!!!))) ну тогда надо еще вокруг роддомов замерить, вдруг кто заглянет к ним!!

Обсуждение

© ЗАО "АБИ Медиа" , 600005, г.Владимир, ул.Тракторная, 45

Яндекс.Метрика
В начало страницы