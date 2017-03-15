Прокуроры измерили расстояние от «Пятёрочки» до детсадов

Прокуратура города Владимира нашла нарушения в магазинах на улице Балакирева и Суздальском проспекте.

Ведомство установило, что расстояние от точек реализации табачной продукции в супермаркетах и территорией дошкольных образовательных организаций детских садов № 4 и № 91 составляет менее 100 метров, что противоречит требованиям законодательства.

По итогам проверки в адрес руководителей этих магазинов внесено представление с требованием убрать из продажи табачные изделия.

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