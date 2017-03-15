В Суздале открылся праздник рисованных героев

Сегодня в Суздале открылся 22-й Открытый Российский фестиваль анимационного кино. Ежегодно здесь собирается более 1500 режиссеров, художников, сценаристов, звукорежиссеров из 40 студий страны, а также «свободных художников», студентов профильных учреждений и просто ценителей мультфильмов. В конкурсную программу-2017 отобрано 104 фильма из присланных 229 работ.

Акцент наступающего СуздальФеста сделан на музыку – в самом широком понимании этого слова. Это и музыкальное оформление фильма, и почти математические законы музыкальной гармонии анимационного движения, и композиция картины.

В малых городах и сельских поселениях Владимирской области пройдет 10 творческих встреч с участниками фестиваля, множество показов фестивальных программ. По сложившейся традиции сотрудничества с проектом «Свой круг» во Владимирском областном Доме работников искусств 17 марта в 18.30 состоится творческий вечер легендарного мультипликатора Юрия Норштейна.

А 18 марта в 16.00 пройдёт специальный показ лучших анимационных фильмов СуздальФеста на площадке киноклуба «Политехник» во Владимирском государственном университете. Программу мультипликационных фильмов зрителям представит известный российский режиссер-аниматор, художник, продюсер Михаил Алдашин.

В дни фестиваля в регионах страны пройдут показы фестивальных программ и зрительское голосование в рамках акции «Открытая премьера». Она стартует 16 марта и завершится в день оглашения итогов фестиваля 19 марта. По предварительным подсчетам, в акции примут участие более 400 киноплощадок.

Во Владимирской области «Открытая премьера» охватит 30 школ, 10 дошкольных учреждений, 24 учреждения культуры. Областной Киноцентр планирует показать мультфильмы более чем 10 тысячам человек.

Уже на церемонии закрытия авторы получат самый оперативный зрительский отклик на свои фильмы – по итогам масштабного зрительского голосования определится победитель «Открытой премьеры».

Фестиваль продлится до 20 марта. Подробнее с программой можно ознакомиться здесь.

Фото: http://animalife.ru/wordpress/wp-content/ uploads/2014/02/Untitled-2.jpg