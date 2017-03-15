Зодчие совместили бракосочетание с патриотизмом

Владимирские зодчие представили десятки проектов жилых зданий, офисных центров, спортивных комплексов и досуговых учреждений. Правда, увы, многие из этих работ будут реализованы за пределами нашей области. Кроме того, едва ли не половину выставки заняли уже состоявшиеся во Владимире проекты. Это построенные многоэтажки на Нижней Дуброве, 1-ой Пионерской, Горького, кафе «Блинчики», бизнес-центр на проспекте Строителей, торгово-офисный центр на площади Фрунзе.

Пусть интересных проектов на будущее и немного, зато каждый из них заслуживает отдельного внимания. К примеру, проект конно-спортивной школы. Несколько лет назад один застройщик намеревался сделать такой объект в микрорайоне Заклязьменский в рамках комплексной малоэтажной жилой застройки. Но планы так и не осуществил. Теперь школу верховой езды предполагается открыть у деревни Байгуши Судогодского района. Большая тренировочная площадка, крытые конюшни на 70 лошадей, конкурное поле – масштаб впечатляет.

Следующий объект – многоквартирный дом с видом на Золотые ворота. «Призыв» уже писал об этом объекте, теперь вот и проект увидели. Розовая многоэтажка расположится в самом центре Студеной горы. Из окон будущих квартир откроется вид на исторический центр, храмы, стадион «Торпедо», пойму Клязьмы.

Еще владимирские архитекторы сделали проект временных торговых павильонов, преображающих внешний вид подземных переходов на Горького.

Интересен проект Дворца бракосочетания: белого, с куполом, несколькими входами, большими стеклами-арками. Издалека походит на центральную часть нынешнего владимирского Дворца детского и юношеского творчества. Архитекторы разместили объект на пересечении улицы Мира и Октябрьского проспекта, где сегодня хотят обустроить военно-патриотический парк. Проект будущего парка тоже представлен на конкурсе архитекторов.

Также проектировщики заявили работы по реконструкции объекта культурного наследия – дома Семенычева в Гороховце, гостинично-развлекательного комплекса в Коврове, стадиона «Спартак» в Суздале.

Разительно отличаются от работ проектных бюро проекты студентов владимирского госуниверситета. На огромных панно можно прочитать подробное описание объекта, увидеть его со всех сторон и проекций. Обращают на себя внимание проекты придорожного сервиса в Костерево, детского дома в Коврове, железнодорожного вокзала скоростной магистрали в селе Суворотское.

Проекты архитекторов можно будет посмотреть вплоть до 2 апреля.