Владимирское УФАС сообщает

Заместитель руководителя Владимирского УФАС России рассмотрел дело об административном правонарушении в отношении должностного лица заказчика – главного врача ГБУЗ ВО «Собинская районная больница» по признакам нарушения пункта 6 части 1 статьи 33 Закона о контрактной системе в сфере закупок.

Из данных материалов дела следует, что начальная (максимальная) цена контракта по закупке на поставку лекарственных средств превышает указанное предельное значение. При этом, предметом закупки (контракта) наряду с иными лекарственными средствами является поставка лекарственных средств с международным непатентованным наименованием (далее – МНН), в рамках которого отсутствуют зарегистрированные в установленном порядке аналогичные по лекарственной форме и дозировке лекарственные средства – по позициям 1, 15 и 18.

Согласно сведениям из Государственного реестра лекарственных средств, зарегистрировано только одно лекарственное средство с МНН «Расторопши пятнистой плодов экстракт» (позиция 1 приложения № 1 к информационной карте), соответствующее требованиям документации об аукционе (лекарственная форма – драже) – торговое наименование Карсил, производитель АО «Софарма», Болгария (номер регистрационного удостоверения П № 014839/01). Согласно сведениям из ГРЛС, зарегистрировано только одно лекарственное средство с МНН «Тирозил-D-аланил-глицил-фенилаланил-лейцил-аргинина диацетат» (позиция 15), соответствующее требованиям документации (лекарственная форма – раствор для внутривенного и внутримышечного введения) – торговое наименование Даларгин, производитель ФГУП «НПО «Микроген», Россия (номер регистрационного удостоверения ЛС-000652). Согласно сведениям из ГРЛС, зарегистрировано только одно лекарственное средство с МНН «Лидокаин + Хлоргексидин» (позиция 18), соответствующее требованиям документации (лекарственная форма – спрей для местного применения) – торговое наименование Лидокаин Асепт, производитель ОАО «Научно-производственный центр «Биоген», Россия (номер регистрационного удостоверения ЛС-001975).

Таким образом, определение поставщика – электронный аукцион на закупку лекарственных средств осуществлялся заказчиком с нарушением требований пункта 6 части 1 статьи 33 Закона о контрактной системе в сфере закупок.

Рассматриваемая документация об электронном аукционе утверждена главным врачом ГБУЗ ВО «Собинская районная больница».

Заместитель руководителя Владимирского УФАС России установил в действиях должностного лица состав административного правонарушения, ответственность за совершение которого предусмотрена частью 4.2 статьи 7.30 КоАП.

Рассмотрев материалы дела, заместитель руководителя Владимирского УФАС России признал главного врача ГБУЗ ВО «Собинская районная больница» виновной в совершении административного правонарушения и привлек к административной ответственности в виде административного штрафа в размере 3000 рублей в доход бюджета.