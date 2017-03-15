Жалоба признана необоснованной

Комиссия Владимирского УФАС России по контролю в сфере закупок рассмотрела жалобу СПАО «РЕСО-Гарантия» на положения документации открытого конкурса на оказание услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств для нужд ГУП ВО «ДСУ №3».

По мнению заявителя, заказчик в нарушение требований части 8 статьи 22, пункта 1 части 1 статьи 50 Закона о контрактной системе в сфере закупок неправомерно при обосновании начальной (максимальной) цены контракта применил метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка).

Также, в документации в нарушение требований пункта 9 части 1 статьи 50 Закона о контрактной системе в сфере закупок отсутствует информация о порядке оценки заявок по критерию «Цена контракта».

Также, заказчик установил показатель «Количество непрерывных лет подтверждение действительного рейтинга надежности присвоенного агентством «Эксперт РА», ограничивающий круг участников закупки.

В результате изучения представленных документов, рассмотрения доводов жалобы, пояснений сторон Комиссия Владимирского УФАС России решила признать жалобу СПАО «РЕСО-Гарантия» по доводам, изложенным в ней, необоснованной.