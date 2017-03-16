Жир, убирайся!

Именно поэтому все похуданты первым дело идут в спортзал. Но, кстати, даже если ты не занимаешься ничем – калории все равно расходуются. Нашла интересную таблицу:
Сколько калорий тратит человек в день на домашние дела, выполняемые в течение 30 минут:
Сходить в душ – 40 ккал;
Помыть полы – 120 ккал;
Помыть посуду – 60 ккал;
Приготовить обед – 90 ккал;
Погладить белье – 65 ккал;
Пропылесосить – 205 ккал;
Поменять постельное белье – 35 ккал;
Постирать руками – 110 ккал.
С учетом того, что за час бега сжигается около 300 ккал, пропылесосить квартиру и помыть полы – считай, та же пробежка! А полноценная уборка квартиры «сожжет» примерно столько же, сколько хорошая тренировка в зале. Но это я не к тому, чтобы пренебрегать спортом. Просто и у нудной работы по дому (лично я ненавижу гладить белье и заправлять одеяло в пододеяльник!) тоже может быть здоровая мотивация!
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