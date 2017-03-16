Жир, убирайся!

Именно поэтому все похуданты первым дело идут в спортзал. Но, кстати, даже если ты не занимаешься ничем – калории все равно расходуются. Нашла интересную таблицу:

Сколько калорий тратит человек в день на домашние дела, выполняемые в течение 30 минут:

Сходить в душ – 40 ккал;

Помыть полы – 120 ккал;

Помыть посуду – 60 ккал;

Приготовить обед – 90 ккал;

Погладить белье – 65 ккал;

Пропылесосить – 205 ккал;

Поменять постельное белье – 35 ккал;

Постирать руками – 110 ккал.

С учетом того, что за час бега сжигается около 300 ккал, пропылесосить квартиру и помыть полы – считай, та же пробежка! А полноценная уборка квартиры «сожжет» примерно столько же, сколько хорошая тренировка в зале. Но это я не к тому, чтобы пренебрегать спортом. Просто и у нудной работы по дому (лично я ненавижу гладить белье и заправлять одеяло в пододеяльник!) тоже может быть здоровая мотивация!