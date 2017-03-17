Не пойти ли мне вприсядку?

Суть в том, что в первый день ты приседаешь 50 раз, и потом добавляешь по 5 приседаний в день, пока не дойдешь до 250. После трех дней упражнений – четвертый день выходной. Считается, что за месяц можно сбросить до 5 килограммов и еще подтянуть кожу на бедрах. Приседать мне еще в школе на физкультуре не нравилось, но если это действительно дает хороший эффект? Пообщалась на форумах по ЗОЖ с женщинами, которые уже попробовали это на себе. Некоторые жалуются, что начали болеть поясница и колени, и в итоге пришлось сойти с дистанции. Те, кто дошел до конца, поделились, что когда количество приседаний перевалило за сотню – стало по-настоящему трудно. Продолжали, стиснув зубы – девочки признаются, что уже ненавидели эти приседания. При этом если довести программу до конца – результат действительно будет. Сейчас думаю, стоит ли так мучить себя? Или, может, начать, например, с пяти приседаний и каждый день добавлять по одному? Что посоветуете?