Объявлены торги на веризинское направление во Владимире

Первый контракт – на пассажирские перевозки по маршруту № 4С. Автобусы будут курсировать из Веризино в Доброе, проходя по улицам Куйбышева, Комиссарова, Радищева.

График работы – с 7 утра до 10 вечера, с большим интервалом – 65-95 минут. То есть пассажирам, не успевшим на автобус, придется ждать другого от часа до полутора. Когда каждые пять минут на остановке кажутся вечностью, такой временной разброс будет очень ощутим. Особенно зимой. Или в дождь. И ведь претензию на работу перевозчика не предъявить, сказано же: от 65 до 95 минут.

К конкурсу допустят перевозчиков, имеющих в автопарке автобусы большой вместимости.

Второй контракт – для маршрута № 9С. Автобусы на Веризино поедут от улицы Тихонравова через Нижнюю Дуброву, проспект Ленина, Студеную гору, Всполье, Гастелло. Режим работы – с 6 утра до 10 вечера с интервалом 30-60 минут. Требуются также перевозчики с автобусами большой вместимости.

Оба конкурса намечены на 21 марта. Любопытно, что днём ранее в областном департаменте цен и тарифов будут обсуждать вопрос повышения тарифов в автобусах и троллейбусах города. Контракты на пассажирские перевозки планируют заключить сразу же после торгов. Они будут действовать до 2022 года.

Многие муниципалитеты, выставляя контракты на пассажирские перевозки, сразу указывают стоимость услуг. В данном случае такой строки нет.

Кстати, на сайте мэрии в разделе городских проектов продолжается голосование за указанные маршруты. 474 человека ответили, что новые маршруты удобны, а 124 человека полагают, что это не решит проблему транспортной доступности микрорайона, расположенного за «пекинкой».