В Губернаторском оркестре дело труба

Концерт называется «Трубы и барабаны Губернаторского оркестра». Кроме этого коллектива в нём примут участие солисты Городского духового оркестров.

Первым произведением вечера станет «Кармен-сюита» Жоржа Бизе в аранжировке Родиона Щедрина для струнных и ударных, которую исполнит ансамбль ударных инструментов под руководством Александра Петаева – солиста оркестров, педагога Владимирского областного музыкального колледжа и специализированной детской музыкальной школы при Областном музыкальном колледже.

Продолжит концерт Элегия для кларнета и струнного оркестра, написанная современным композитором Кириллом Уманским – доцентом композиторского факультета Московской государственной консерватории им.П.И.Чайковского. Партию кларнета исполнит Алексей Сергеев – солист оркестров, и также педагог Владимирского областного музыкального колледжа и специализированной детской музыкальной школы при Областном музыкальном колледже.

Также прозвучат сочинения в исполнении самых юных артисты Губернаторского симфонического и Городского духового оркестров – Павла Корнилова (валторна) и Василисы Маркиной (флейта). Andante из Симфонии №5 для валторны с оркестром Феликса Мендельсона и Соната для флейты и оркестра Франсиса Пуленка станут сердцем программы.

Вечер завершится двумя произведениями для трубы с оркестром, партию трубы в которых исполнит Сергей Трусов – солист наших оркестров, педагог музыкальной школы и колледжа. Ими станут Большая русская фантазия для трубы с оркестром Ж.Леви и, в заключении, вариации на тему «Венецианского карнавала» Ж.-Б.Арбана.

Начало концерта – 18.30. Билеты можно приобрести в кассе Центра классической музыки по адресу: ул. Большая Московская, 28 (тел. 32-27-71, 32-63-65).

Фото: http://www.vgso.ru/data/news/img/378_0_desc_3.jpg