Алексей Мельников почти свободен

Под стражей бизнесмен пробыл ровно год. Алексея Мельникова отпустили из СИЗО под подписку о невыезде, поскольку по закону, держать обвиняемых в тяжких преступлениях можно не дольше 12 месяцев.

Как заявил Алексей Мельников в ходе пресс-конференции, организованной накануне вечером, сейчас главной задачей для него является – вернуть «Автоприбор» к жизни. Экс-директор уверен, что сможет восстановить завод.

Напомним, предприниматель был заключён под стражу 20 марта 2016 года.

В течение года в отношении него было возбуждено сразу несколько уголовных дел. По одному его признали виновным, но предприниматель попал под амнистию. Срок ареста бизнесмена продлевали еще несколько раз из-за других уголовных дел.

Конечно, совпадение, но под подписку о невыезде экс-руководителя владимирского предприятия выпустили на фоне общей волны «смягчения» санкций по фигурантам «громких» дел федерального уровня. В частности, сегодня телеканал «Дождь» распространил информацию, что, возможно, главе экс-главе Минэкономразвития Алексею Улюкаеву могут сменить статью по взятке с вымогательством на более мягкую. Например, на превышение полномочий.

Фото: https://zebra-tv.ru/upload/iblock/bb9/DSC_1516.jpg