Россельхозбанк отчитался о доходах

Чистый операционный доход АО «Россельхозбанк» (до вычета расходов на резервы и выбытие ссудной задолженности) в январе-феврале 2017 года составил 14,7 млрд рублей, увеличившись на 28,6% по сравнению с тем же периодом 2016 г.

Чистый процентный доход Банка увеличился на 3,4% и составил 10,5 млрд рублей, чистый комиссионный доход возрос соответственно на 29,9% – до 2,7 млрд рублей.

Чистая прибыль Банка в январе-феврале 2017 года составила 1,1 млрд рублей. В целом по итогам 2016 года она составляла (с учетом СПОД) 0,5 млрд рублей.

За первые 2 месяца 2017 г. Банк выдал кредитов предприятиям АПК, по предварительным данным, на 156 млрд рублей (на 81% больше, чем за аналогичный период 2016 г.). В том числе на сезонные работы Банком в январе-феврале 2017 г. выдано 44,5 млрд рублей, что на 95% больше, чем за тот же период 2016 г.