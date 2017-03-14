Жителей Владимирской области ждёт «комфортная» пятилетка

Пока подобная программа во Владимирской области не обнародована. Зато появилась информация о том, что в регионе образована комиссия при губернаторе по формированию комфортной городской среды. Она должна обеспечить реализацию одноимённого федерального приоритетного проекта.

Проект «Формирование комфортной городской среды» был утвержден 21 ноября 2016 года президиумом Совета при президенте России по стратегическому развитию и приоритетным проектам. Срок его действия – с ноября 2016 года по февраль 2021 года.

Созданная в области новая структура будет контролировать реализацию не только федерального приоритетного проекта, но и государственной программы «Благоустройство территорий муниципальных образований Владимирской области в 2017 году», а также профильных муниципальных программ. Также среди её задач – координация мероприятий по поддержке обустройства мест массового отдыха населения (городских парков).

В состав комиссии, которую возглавила губернатор Светлана Орлова, вошли её первый заместитель Лидия Смолина, руководители ряда структурных подразделений областной администрации, муниципальных образований региона, представители Законодательного Собрания, Счетной и Общественной палаты, общественных организаций, а также Регионального центра общественного контроля в жилищно-коммунальной сфере «ЖКХ-Контроль».

Кстати, в рамках «Формирования комфортной городской среды» на федеральном уровне уже сформирован портфель фактически реализованных проектов по благоустройству в разных регионах России. И также будет создан реестр лучших практик, например в номинациях «Центральный парк», «Набережная», «Главная торговая улица», в который войдут не менее 400 проектов.

Фото: http://vladimir.er.ru/media/userdata/regional_photos/ 2013/04/22/5963c5177727de80fba6722d6019b3fb.jpeg