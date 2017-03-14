Абоненты Tele2 проговорили в праздники более полумиллиарда минут

Tele2 подвела итоги активности абонентов 23 февраля и 8 марта. В праздничные дни абоненты сделали 219 млн звонков и отправили более 155 млн текстовых и мультимедийных сообщений.

Общая продолжительность звонков, совершенных клиентами Tele2 в День защитника Отечества и Международный женский день, превысила 558 млн минут, что на 8% больше, чем годом ранее. Средняя продолжительность разговора в праздники осталась на прошлогоднем уровне и составила 2,5 минуты. Больше остальных общались челябинцы – за два праздника они сделали более 15 млн звонков.

Количество отправленных сообщений незначительно снизилось по сравнению с прошлым годом и составило 155 млн. Число текстовых и мультимедийных поздравлений на 23 февраля увеличилось год к году на 9%, а на 8 марта абоненты написали на 5% меньше сообщений, чем в прошлом году. Рекордсменами по количеству отправленных SMS и MMS стали жители Челябинска, Иркутска, Кемерова, Нижнего Новгорода и Воронежа.

В праздничные дни абоненты Tele2 также активно пользовались мобильным интернетом, отправляя поздравления в социальных сетях и мессенджерах. Почти треть от всего интернет-трафика в эти дни скачали клиенты оператора из Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Челябинска и Краснодара.

Абоненты Tele2 во Владимирской области продемонстрировали высокую активность в День защитника Отечества и Международный женский день. Суммарно за два дня было совершено более 2,6 млн звонков общей длительностью более 6 млн минут и отправлено более 1,3 млн сообщений. В интернете владимирцами было скачано более 44 ТБ трафика. При этом за 8 марта было отправлено почти в 2 раза больше SMS и совершено на 20% больше звонков, чем за 23 февраля.

Столичные абоненты Tele2 в 2017 году значительно увеличили показатели по праздничным звонкам. Так, по сравнению с прошлым годом их число выросло на 70%, а общая продолжительность таких вызовов – почти на 80%. Количество текстовых и мультимедийных сообщений, отправленных за два праздничных дня, увеличилось год к году в 1,5 раза.