Абоненты МегаФона в прошедшие праздники активнее поздравляли дам

«МегаФон» проанализировал предпочтения своих абонентов в недавно прошедшие праздники и выяснил, что женщин в этом году поздравляли активнее, чем мужчин – звонков в день 8 марта было в среднем на 10% больше, чем на 23 февраля.

Пик активности владимирских абонентов МегаФона пришелся на первую половину праздничного дня – с 9 до 13 часов 8 марта голосовой трафик увеличился на 15%.

В День защитника Отечества для поздравлений мужчин, владимирцы, наоборот, больше пользовались мобильным интернетом. Объем информации, передаваемой в сетях 3G, вырос в 1,5 раза относительно обычных дней. Самым популярным мессенджером для звонков оказался Viber, а для сообщений WhatsApp.

«Такая статистика вполне обоснована. Количество смартфонов заметно выросло, увеличились скорости мобильной передачи данных, абоненты теперь активно отправляют друг другу фото-, видео- и аудио-файлы, общаются в групповых чатах и организуют онлайн-трансляции. Наша задача – предоставлять пользователям качественный мобильный интернет, особенно в праздничные дни» – прокомментировал директор Владимирского отделения компании «МегаФон» Иван Власов.

Ранее «МегаФон» рассказывал, какие мессенджеры наиболее часто используют его клиенты в мобильных сетях. WhatsApp остаётся самым популярным мессенджером, Viber занимает устойчивую вторую позицию, а социальной сетью «ВКонтакте» пользуется каждый третий абонент оператора.