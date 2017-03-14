«Ростелеком» консолидирует 100% ГК SafeData

В результате сделки «Ростелеком» доведет свою долю владения до 100% в группе SafeData – крупнейшем игроке на рынке предоставления услуг коммерческих дата центров, точек обмена трафиком и доставки контента. Цена сделки составляет 2 255 млн руб.

Привлекательность сделки связана с возможностью приобрести полный контроль над растущим бизнесом по цене, не учитывающей потенциал реализации новых перспективных проектов, в том числе строительства мега-ЦОДа в Удомле.

По словам старшего вице-президента ПАО «Ростелеком» Марии Флорентьевой: «Когда мы входили в капитал SafeData в 2015 году, мы предусмотрели возможность через опционные соглашения с оставшимися акционерами выкупить их доли, обеспечив себе полный контроль. Сейчас бизнес дата-центров стал для нас одним из важных и основных, и мы видим значительный потенциал дальнейшего развития данного направления. Имея 100% участия в этом бизнесе, мы сможем иметь больше гибкости и конкурентного преимущества при выполнении ряда крупных проектов».

Фото: http://www.vkpress.ru/biznes/press-releases/rostelekom-prodlevaet-aktsiyu-poprobuy-hd-do-31-marta/?id=83465