Муромский пруд очищают полезными водорослями

В Муроме борются с «цветением» водоёмов. Как сообщает портал, «Муром24», по поручению главы округа Евгения Рычкова муниципальное предприятие «Благоустройство» приступило к очистке Жадинского пруда полезной водорослью – хлорелла.

По словам специалистов, использование таких водорослей приводит к самоочистке пруда от всех токсинов, бактерий и зеленой ряски. Процесс предполагает три этапа. Первый – подледный: в 6 местах подо льдом запускают эту суспензию. Второй этап – после льда, где-то в конце апреля, третий – в начале августа.

Такой способ очистки применяется в городе впервые. Если хлорелла положительно проявит себя в водоеме на Артёма, в дальнейшем водоросль запустят и в другие городские пруды: на улицах Московской и Казанской, на железнодорожном вокзале и в микрорайоне Вербовский.

Фото: http://муром24.рф/pervaya_polosa/3498-v-prud-na-artema-chistyaschie-vodorosli.html