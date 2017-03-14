На «Евровидении-2017» выступит победительница конкурса в Муроме

Решение принято. «Первый канал» объявил имя участницы международного песенного конкурса «Евровидение-2017», который пройдет в этом году в Киеве. Ей стала Юлия Самойлова – певица, которая с детства имеет первую группу инвалидности и передвигается на инвалидной коляске. При этом девушка живет полноценной жизнью и строит вокальную карьеру. Уроженка республики Коми занимается музыкой почти всю свою жизнь и к 27 годам уже зарекомендовала себя как талантливая певица, композитор и автор текстов.

При этом мало кто знаете, что путь на музыкальный Олимп лежал для Юлии Самойловой через Владимирскую область. В 2005 году начинающая певица стала лауреатом и обладателем приза зрительских симпатий на межрегиональном конкурсе «Весенняя капель».

А общероссийскую известность Юлия получила после участия в проекте «Фактор А» на телеканале «Россия 1», где довела примадонну российской эстрады Аллу Пугачеву до слез и получила от нее персональную награду «Золотая звезда Аллы».

Многие помнят Юлию и по яркому выступлению на торжественной церемонии открытия зимних Паралимпийских игр 2014 года. Теперь перед певицей стоит еще более ответственная задача – представить Россию на международном песенном конкурсе. Сама Юля признается, что мечтала о «Евровидении» всю свою жизнь. Девушка выступит с песней «Flame is Burning», автором музыки и слов которой является Леонид Гуткин, который уже работал с конкурсантками «Евровидения» Полиной Гагариной и Дианой Гариповой. Полуфиналы международного конкурса пройдут в Киеве 9 и 11 мая, а финал запланирован на 13 мая.

Между тем споры вокруг выбора участницы от России не утихают как в нашей стране, так и за ее пределами. Трагический факт биографии Юлии Самойловой вызвал среди пользователей интернета неоднозначную реакцию. Кто-то упорно пишет о том, что Россия решила «надавить на жалость», а кто-то и вовсе не понимает, как можно в сложившейся политической ситуации отправлять на Украину человека с ограниченными возможностями, и жалеет уже саму Юлю. И ведь есть чего опасаться. Ну, как минимум, нервы российской конкурсантке потреплют изрядно. Как сообщают Вести.ру, украинские спецслужбы всерьез задумались: можно ли пускать Самойлову на Украину или же она представляет угрозу национальной безопасности из-за того, что в 2015 году выступала в Крыму.

Не однозначны в своих высказываниях и звезды отечественной эстрады. Певец Юрий Лоза на своей странице в «Фейсбуке» отметил, что «не имеет значения, кого посылать, главное, чтобы поехал артист с номером, целиком и полностью сделанным в России и спетым на русском языке, а уж займёт или не займёт он там что-либо, не имеет ни малейшего значения… Ну победил Дима Билан и что? Стал он хоть малюсенькой европейской звездой? Съездил хоть на одни маломальские европейские гастроли?.. Конечно же нет! Так на кой нам эта победа нужна, если она даёт лишь одно право – ввалить кучу российских денег в популяризацию английской культуры!».

Участник прошлогоднего “Евровидения” Сергей Лазарев Юлию Самойлову поддержал, а вот Иосиф Кобзон вообще против участия нашей страны в «Евровидении» и Юлии, в частности: «Она умница, но участвовать в этом коммерческо-политическом шоу я бы ей не рекомендовал. Я против того, чтобы наши исполнители участвовали в этом конкурсе. Это неправильно. Не дай Бог, если обидят инвалида – это будет вопиющее безобразие», приводит слова депутата Госдумы РФ и народного артиста РФ «РИА-Новости».

Между тем Всероссийский центр изучения общественного мнения зафиксировал падение интереса к «Евровидению» среди россиян. В целом по стране этот показатель по сравнению с 2009 годом снизился на 9%. Интересно и то, что если большинство россиян (51%) по-прежнему воспринимают «Евровидение» положительно, негатив к конкурсу, как следует из результатов исследования, за тот же период возрос вдвое.

Фото: http://www.jsvok.ru/uploads/gallery/na_scene/ BBiMoY5wSi0.jpg