Счета за ОДН будут выставлять по приборам

Этих изменений ждали те, у кого стоят общедомовые приборы учета. Их показания будут учитывать при расчете платежей за общедомовые нужды. То есть при фактическом объеме потребления не выше нормативного объем коммунального ресурса на общедомовые нужды определяется как разница между показаниями общедомового прибора учета и суммой показаний индивидуальных приборов учета.

По нормативам на ОДН считают только тогда, когда собственники жилья чересчур много тратят на воду и свет в подъездах и подвалах. Как только документ будет опубликован в СМИ, поправки вступят в силу задним числом.

Любопытно, что по итогам январских и февральских начислений за ОДН самым противоречивым стал тариф за электроэнергию. Так, во Владимире в многоквартирных домах за ОДН за электроэнергию применяют тарифы от 2 до 4,69 рубля за киловатт.

К примеру, на Диктора Левитана в доме № 1 жителям в январе посчитали общий свет по тарифу 4,69 рубля, в феврале снизили до 3,42. На Нижней Дуброве в доме № 19-а тариф на электроэнергию снизили с 3,62 до 2,02 рубля.

Причем, самым высоким может быть тариф в доме без лифта, с небольшим числом жителей и при наличии всех энергосберегающих светильников.

Фото: http://petrovskievesti.ru/wp-content/uploads/2016/07/Прибор-учёта.jpg