Земельный налог посчитают по двойной таксе

На сотнях земельных участках, выданных в области под ИЖС, построены дома, но по тем или иным причинам они не зарегистрированы. Введение двойного коэффициента земельного налога призвано заставить владельцев таких строений оформить их в собственность.

Решение о введении двойного коэффициента было принято ещё в 2006 году, но лишь теперь начнутся первые взыскания. Скажем, если при обычном расчете за земельный участок нужно заплатить 3 тысячи рублей, то при применении повышающего коэффициента сумма возрастет до 6 тысяч.

Как пояснили «Призыву» в региональном управлении Росреестра, в первую очередь, это касается тех, кто приобрел в собственность земельный участок под индивидуальное жилищное строительство ранее 2006 года. Десять лет с момента получения разрешения на строительство – вполне разумный срок для того, чтобы человек построил дом и зарегистрировал права на него в установленном законом порядке.

По данным Росреестра, в области верифицированы (то есть обнаружены и запротоколированы) 517 801 объект недвижимости. И 409 объектов из этого числа – «неучтёнка». Вот их-то хозяевам налоговики и посчитают земельный платёж с учетом коэффициента 2.

К сведению, только в прошлом году в области зарегистрированы права собственности на 112,1 тысячу земельных участков.

Во Владимире в 2016 году уточнены сведения по 1490 земельным участкам. Всего же владимирская мэрия рассчитывает получить в бюджет города 726 млн рублей с платежей за земельный налог.

Фото: https://villagetube.ru/wp-content/uploads/2016/12/aIeg4_tpdI0.jpg