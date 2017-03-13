Активисты вновь намерены защитить Боголюбово от «мерзости»

Боголюбовские активисты снова недовольны. Владимирские СМИ получили письмо, где один из верующих высказывается категорически против того, что завод «Бергус» указывает на упаковках своих товаров название посёлка Боголюбово.

Так на бутылке интимного геля-смазки Torex, по словам адресата, написано, «что сия мерзость произведена в Боголюбово». Особенно прихожанину непонятно, как такое может «деяться» в Великий Пост.

Представители компании, в свою очередь, разъяснили ситуацию: на упаковке указаны два адреса. Место производства товара – город Раменское Московской области. Юридический адрес компании – поселок Боголюбово. По закону производитель должен его указывать.

Напомним, в конце прошлой осени вокруг строительства завода по производству презервативов, лейкопластырей и памперсов вспыхнул скандал всероссийского масштаба.

Тогда боголюбовские прихожане обратились к руководству страны и региона-33, в котором производство средств контрацепции «в центре православия» они назвали «антипатриотичным процессом». Верующие устраивали протестные пикеты.

В итоге управляющий партнёр компании «Бергус» Павел Спичаков принял решение перенести производство презервативов с территории посёлка Боголюбово в город Владимир. Представители завода объяснили этот ход с большим заказом на подгузники «Леля», производство которых было начато в Боголюбово.

Фото: http://4ux-nblx.users.photofile.ru/photo/ 4ux-nblx/115030462/xlarge/116070995.jpg