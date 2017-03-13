Во Владимире дети с пистолетом изображали Вильгельма Телля

Прокуратурой областного центра установлено, что на территории, прилегающей к Дворцу детского и юношеского творчества, проходили плановые занятия по страйкболу. В ходе тренировки преподаватель клал яблоко на голову одного из детей, а остальные ребята стреляли по этому яблоку из страйкбольного пистолета.

Как пояснил преподаватель «законникам», заинтересовавшимся столь экстравагантными методами занятий, целью «Страйкбола» является военно-патриотическое воспитание – вот он и воспитывает: дети перед такими занятиями проходят инструктаж по технике безопасности, а родители, якобы, не имеют к подобной тренировке претензий.

Однако «око государево» установило, что странное упражнение не входит в перечень нормативов страйкбола и не используются при подготовке граждан в Вооруженных Силах. Страйкбольный пистолет является пневматическим оружием, и его использование может причинить вред человеку.

Прокуратура отметила, что подобные упражнения с яблоком формируют у детей легкомысленное и безответственное отношение к оружию. По данному факту прокуратурой Владимира внесено представление начальнику управления образования администрации города.

Директор ДДюТ Лариса Муратова пояснила «Призыву», что тренеру было сделано замечание. Упражнение с яблоком исключено из программы страйкбола.

Данная дисциплина существует в Дворце детского творчества четвертый год. Тренером страйкбола является выпускник Владимирского педагогического института Александр Р., он закончил кафедру физического воспитания. Под его началом страйкболом занимаются 29 детей (1 девочка и 28 мальчиков), возраст которых от 15 до 10 лет.

* Вильгельм Телль – легендарный народный герой Швейцарии. По приказанию жестокого правителя вынужден был стрелять из арбалета в яблоко, поставленное на голову своего сына. Телль успешно справился с задачей.

Фото: http://vi.ill.in.ua/m/625×469/669433.jpg