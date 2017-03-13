Владимирское УФАС сообщает

02.03.2017 г. в адрес Владимирского УФАС России поступила жалоба ООО «Агреман» на действия организатора закупки и комиссии по закупкам АО «МЗРП», при проведении открытого запроса котировок на право заключения договора поставки масел российского производства для нужд Заказчика, извещение №31704764328.

1.03.2017 жалоба была рассмотрена по существу Комиссией Владимирского УФАС России в соответствии с процедурой, установленной статьей 18.1 Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции» в рамках дела № К-164-03/2017.

При рассмотрении дела Комиссия Владимирского УФАС России нарушений требований, предусмотренных Федеральным законом от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», в обжалуемых действиях организатора закупки и комиссии по закупкам АО «Муромский завод радиоизмерительных приборов», не установлено, в связи с чем жалоба признана необоснованной.