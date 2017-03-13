Жалоба признана необоснованной

10 марта текущего года комиссией Владимирского УФАС России рассмотрена жалоба ООО «Строитель» на действия комиссии департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации Владимирской области при проведении предварительного отбора на право включения в реестр квалифицированных подрядных организаций, имеющих право принимать участие в электронных аукционах, предметом которых является выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, в соответствии с процедурой, установленной статьей 18.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» в рамках возбужденного дела.

По итогам рассмотрения дела жалоба ООО «Строитель» признана необоснованной, поскольку заявитель, являясь участником предварительного отбора, не подтвердил опыт выполнения работ, аналогичных предмету предварительного отбора, за 3 года, предшествующих дате подачи заявки.