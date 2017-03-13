Не учите меня жить

Помните, в далекие советские годы, как казус «ихней», то есть заграничной жизни демонстрировали инструкцию по использованию микроволновки. Одним из пунктов значился такой – «нельзя использовать для сушки волос и животных». Мы хихикали над ненормальными иностранцами, которые могут в микроволновке сушить котят и хомяков. Иначе зачем предупреждать?

После посещения первых Макдональдсов мы недоумевали, к чему писать на стаканчиках кофе и чая «осторожно, горячо!». Мы же не дураки, чтобы выливать на себя напитки. И дело, конечно, не в том, что зарубежные капиталисты заботятся о нашем здоровье. Скажем прямо – им безразлично, сколько мы проживем и от чего умрем. Их интересуют деньги. Капиталистам не нужны суды с ушлыми клиентами, требующими миллионные компенсации за то, что облились горячим кофе в кафе или зажарили зверушку в микроволновке, вместо того, чтобы ее высушить… Это по крайней мере – честно. «Бабло побеждает зло».

В нашей стране все по-иному. С утра до вечера слышны разговоры власть и рубль имеющих о нашем здоровье. И большинство нововведений, после этих дискуссий выливается или в дополнительные траты для нашего личного кармана или раздражающую формальность.

Диспансеризация. Поликлиника, к которой я прикрепилась, нормальная. Больших очередей к врачам нет. Несколько человек, и я уже у специалиста узкого профиля.

– Здравствуйте. Я на диспансеризацию.

– И что? Что по диспансеризации я должна вам сделать?

– Я не знаю. Вы же врач.

После подключения к разговору пожилой медсестры выяснилось, что «мне положено» одно исследование и один анализ. Взяли. Результаты у терапевта недели через две. Меня не спросили, беспокоит ли что-то меня, и нуждаюсь ли я в совете специалиста этого узкого медицинского профиля.

– А если, вас что-то беспокоит, то нужно записаться к врачу обычным порядком. Без всякой диспансеризации, – объяснила мне медсестра.

После девяностых, которыми так любили пугать раньше, я долгие годы боялась поздно возвращаться одна и нервничала, когда кто-то из близких задерживался. Сильны были воспоминания о грабежах в подворотнях, срывании украшений в подъездах домов, выхватывании сумок и раздевании на морозе женщин и мужчин «побогаче». Постепенно я стала без боязни выходить вечером и рано утром. Собаку на поводок и по самым темным закоулкам.

Но чувствую, «девяностые» возвращаются. За последний год число пьяных на улицах выросло в разы. Опять вышли на улицы компании по 10-15 агрессивно настроенной молодежи. Вновь пьяные драки под окнами будят меня по утрам.

А как же ограничения продажи алкоголя, всяких боярышников и вейпов? Почему они не работают? Или не с того надо было начинать…

В родительском обществе истерика. «Группы самоубийц вербуют детей». На телефоны мамаш поститься информация с предостережением ни оставлять своих детей одних ни на минуту, просматривать телефоны, в случае подозрений срочно звонить в полицию. И не слышны в этих криках разумные слова психологов о том, что никакие интернет-группы не способны принудить детей к самоубийству, если у них нет к этому склонности, нет депрессии.

Но так сложно принять, что это мы виноваты перед своими и чужими детьми, что не уделяем им достаточного внимания, что не можем им обеспечить психологически комфортную жизнь, что несем в общество злобу, показуху, а не доброту. Гораздо легче обвинить во всем «американцев», происки врагов и демонические силы. А под шумок протащить в жизнь еще больше реакционных и ограничительных мер. Возможно, ради этого шумиха и поднимается…

Список показушных моментов в нашей жизни можно продолжать долго. И все аргументируется заботой обо мне.

Пожалуйста, власть предержащие, не надо обо мне заботиться. Дайте мне спокойно пройтись по весенним улицам, вздохнуть свежего воздуха и самой решить, что для меня важно.

Если у человека есть возможность заниматься любимым делом, работать, получать достойную зарплату и быть уверенным в завтрашнем дне, если он ответственен за детей и родителей, если ему доступен нормальный отдых, и он не страдает от страшного расслоения общества, то он сам будет заботиться о собственном здоровье, вести здоровый образ жизни и по-другому относится к детям.

Не учите меня жить, лучше займитесь своим прямым делом.