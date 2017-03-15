По утверждениям европейских ученых, человеку нужно 1,5-2 литра воды в день (а японцы вообще подняли ставку до трех литров в день!) Вода помогает клеткам организма быстрее получить питательные вещества и вывести шлаки. А еще помогает успокоить чувство голода. Лично я стараюсь пить воду так: кружку – с утра, сразу после того, как проснусь. Еще одну – после тренировки. Примерно четыре кружки выпиваю на работе – просто наливаю воду и ставлю перед собой: при этом даже не замечаешь, как она выпивается. Следующую кружку – перед вечерней прогулкой, последнюю – после возвращения домой. На ночь стараюсь не пить, чтобы не было отеков на лице. Получается как раз примерно дневная норма по евростандарту. Главное – вода должна быть чистой и примерно комнатной температуры. А что у вас? Пьете воду? Получается?