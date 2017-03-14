Странный звонок

Мне вот только что позвонили. Я по натуре человек любопытный, поэтому не стала сразу же бросать трубку и на обследование согласилась. Оператор записала мои ФИО, а потом спросила про рост и вес. А когда узнала, что в длину я 173 сантиметра и вешу при этом 62 килограмма – смутилась и сказала, что для обследования я не подхожу. У них вроде как такая аппаратура, которая на мои показатели не рассчитана. Не влезу я в их сканер, короче. И вот кажется мне, что это какая-то сомнительная история, вроде косметики от «ДеШели», только про похудение. Например, они приглашают женщин, у которых очень уж явные проблемы с весом, проводят это бесплатное обследование, а потом предлагают средства для похудения, уже совсем не бесплатные. Кто-нибудь сталкивался? Был у них? Обследовался?