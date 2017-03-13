В Коврове на пожаре погибли два человека

Пожар в Коврове на улице Летняя произошёл накануне днём, – сообщает пресс-служба регионального МЧС.

На место происшествия спасатели прибыли буквально через девять минут. Ещё полчаса потребовалось, чтобы ликвидировать огонь. Площадь возгорания составила 30 м. кв.

Как уточняет сайт iKovrov, дом, в котором случился пожар, был на две семьи. Одна часть каменная, другая деревянная – именно там и произошло возгорание.

В ходе тушения пожара были обнаружены два тела: мужчины и женщины 1953 и 1954 г. р. Предварительная причина пожара – неосторожность при курении. По словам соседей, погибшие вели асоциальный образ жизни.