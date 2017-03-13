Пока во Владимире негде дружить народами

Мэрия Владимира опубликовала постановление “Об утверждении муниципальной программы «Владимирские общественные инициативы».

Судя по документу, Дом Дружбы народов во Владимире откроется не раньше 2022 года. Именно тогда городская администрация планирует закончить капитальный ремонт в бывшем детском саду на Мира, 90 а.

Расходов на капитальный ремонт здания из городского бюджета до 2019 года не предусмотрено. Потом в течение четырех лет каждый год планируется выделять по 8,5 миллионов. Работы в здании ранее намеченного срока могут начаться только при условии, если национальные диаспоры Владимирской области захотят вложить в него свои средства.

Изначально администрация Владимира планировала открыть Дом дружбы народов еще три года назад. В 2015 году из здания на Мира была выселена частная школа «Возрождение».

Фото: http://s1. proxypy.org/p?q=Z3BqLjE3OTY 0ZDZkN2YxYS8yMi80MDIxLz QxNmkvdXI ubGFraWRhc i45MTBzLy86cH R0aA%3D%3D %0A