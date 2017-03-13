За убийство продавца – в колонию на девять лет

Вступил в силу приговор в отношении жителя Гусь-Хрустального района, осужденного за причинение тяжкого вреда здоровью женщины, заведующей мясным магазином, повлекшее смерть потерпевшей, – сообщает региональная прокуратура.
Как напоминает ведомство, Кочетков в марте 2016 года в состоянии алкогольного опьянения пришел в магазин, расположенный во Фрунзенском районе города Владимира для выяснения отношений со своей женой, которая там работала продавцом.
В семейный конфликт вмешалась заведующая магазином. После чего Кочетков внезапно схватил лежавший на прилавке нож и нанес им потерпевшей удар в область живота. В тот же день женщина скончалась от полученного ранения в больнице.
Вину в содеянном Кочетков признал.
Как уже сообщал “Призыв”, суд назначил ему наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.
Осужденный и его защитник, ссылаясь на чрезмерную суровость наказания, подали апелляцию. Однако приговор остался без изменений.
Фото: http://akcenty.info/ shedevr-vopiyushhego- licemeriya-yurij- selivanov/
Нашли опечатку? Выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter.