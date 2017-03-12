Владимирцев приглашают на «Марафон науки»

С 13 по 17 марта во Владимирской области пройдет фестиваль «Марафон науки».

Традиционный образовательный фестиваль направлен на популяризацию науки, её достижений, труда ученых и на привлечение внимания общественности к актуальным научным проблемам современности.

В рамках «Марафона науки» будут проводиться дни науки, посвященные определенной тематике, «круглые столы», научно-технические выставки, праздники открытых дверей, лабораторные презентации и открытые мастер-классы.

Основные площадки:

Информационный центр по атомной энергии – Житков Илья Константинович – 8 (903) 832-22-27;

Владимирский государственный университет – Кашицина Татьяна Николаевна – 8 (915) 755-04-17;

Ковровская государственная технологическая академия – Кузнецов Николай Александрович – 8 (920) 623-27-27;

Финансовый университет при Правительстве РФ – Кузнецова Екатерина Александровна – 8 (930) 831-67-43;

Владимирский филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы – Соколова Марина Владимировна – 8 (915) 752-65-85;

ОАО «Завод имени В.А. Дегтярева» – Головина Елена Александровна – 8 (915) 768-91-18.

Желающие принять участие в фестивале «Марафон науки» могут обращаться в комитет по молодежной политике администрации Владимирской области по телефону 8 (920) 930-85-15– Бещанов Сергей Александрович.

Фото: http://www.stihi.ru/2016/10/19/5239