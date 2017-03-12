На весенние каникулы школьники отправятся в Суздаль

Суздаль лидирует в рейтинге малых туристических городов России для семейных поездок на весенние школьные каникулы. К такому выводу пришел сервис поиска отелей RoomGuru.ru, составив рейтинг по данным броней гостиниц для проживания для проживания с детьми с 25 по 31 марта текущего года.

Сообщается, что в Суздале туристы потратят на семейный отдых менее четырех тысяч рублей в сутки, включая проживание в гостинице и обед.

В топ-5 популярных у туристов малых городов для поездок с детьми также входят Звенигород (Московская область), Ростов Великий (Ярославская область), Старая Русса (Новгородская область) и Печоры (Псковская область).

Что касается зарубежных городов, популярных для путешествий с детьми, то первую десятку составляют Прага, Таллин, Минск, Будапешт, Барселона, Вена, Рим, Баку, Загреб и Париж.

По данным агентства ТурСтат, в 2017 году число путешествий с детьми по России выросло на 15% по сравнению с прошлым годом.

Фото: https://plsys1.blogspot.ru/p/blog-page_3.html