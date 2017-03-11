Ивана Грозного поставят на место?

Владимирская прописка Ивана Грозного снова откладывается. Администрация Александровского района огласила новый срок установки памятника русскому царю Иоанну IV.

Совсем недавно установить памятник собирались уже в апреле. Однако на последней планерке в администрации речь шла о 26 августе нынешнего года. Это – царский день рождения, который пышно (по меркам нынешнего времени) отмечается в музее-заповеднике «Александровская слобода». Ранее памятник собирались установить на набережной реки Серая в ноябре прошлого года. Но буквально в последний момент церемония была перенесена. Причин называлось несколько, в том числе, неготовность площадки.

Неприкаянный царь никак не встанет на пьедестал, несмотря на то, что памятник ему уже готов. Более того, инициативная группа (два фонда культурного наследия) вчера сообщила о том, что всенародный сбор средств на увековечивание памяти Иоанна IV завершен. Собран один миллион рублей.

Пока александровцы держат изваяние Грозного взаперти, жители Рузы думают, а где им установить своего Ивана Иоановича. Сейчас в подмосковном городе идет выбор места под монумент.

Фото: https://vk.com/public119978018?z=photo-77957551_440093683%2Fwall-119978018_22