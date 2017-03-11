В Суздале остались довольны итогами «топорной» работы

Они очистили пруд на улице Коровники. Несмотря на то, что он находится на бойком месте и постоянно мозолит глаза туристам (не говоря уже о жителях города), сам водоем давно пребывает в неприглядном виде. По сути, это болотина, поросшая кустами и деревьями. А старожилы помнят другие времена. Коровницкий пруд радовал чистой водой. В Крещение здесь даже купались в иордани. А мальчишки зимой гоняли по нему на коньках…
Лет десять жители просили власти обернуться лицом к пруду. Их услышали в этом году. Сразу после новогодних каникул началась вырубка кустов и деревьев. За топоры и пилы взялись и жители, и депутат городского Совета Алексей Кузин, и глава администрации города Сергей Сахаров. Однако далеко не все удалось сделать умелыми руками. Земляные работы вели с помощью спецтехники, которая чистила и углубляла пруд. Помимо грунта стрела экскаватора на гусеничном ходу подняла со дна не одну тонну мусора. Как сообщают очевидцы, «обнаружили несколько ям с отходами явно неприродного происхождения. Люди сливали канализацию прямо в водоем», – приводит подробности пресс-служба мэрии.
Были и те, кто живо интересовался находками иного содержания. Так, житель улицы спрашивал, не было ли среди находок хоккейных ворот. Их-то пока и не нашли. А вот несколько родников отыскали. Специалисты надеются, что их природная сила поможет заполнить пруд. Если ожидания не оправдаются, то за дело возьмутся бурильщики.
Как только подсохнет, техника вновь появится на пруду: начнется формирование берегов и благоустройство прибрежной зоны.
И те, кто чистил пруд, и суздальские градоначальники надеются, что водоем опять не закидают мусором и отходами. И уже к середине лета жители и гости города смогут увидеть восстановленный Коровницкий пруд.
Кстати, мэрия обещает, что по его глади будут скользить только утки. Никаких плавучих ресторанов, парусников, гостиниц или жилых комплексов не предусмотрено.
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