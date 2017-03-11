В Суздальской районной больнице открылось гинекологическое отделение на пятнадцать коек (десять из них круглосуточных). Структурное подразделение занимает площадь более 260 квадратных метров.

По данным пресс-службы регионального департамента здравоохранения, в гинекологическом отделении семь палат, смотровой и процедурный кабинеты, операционная, ординаторская, сестринская и санитарная комнаты, буфет и другие помещения.

В корпусе отделения установлены пластиковые окна, заменена электропроводка и сантехника, отремонтировано напольное покрытие и проведен общий косметический ремонт. На эти цели из областного бюджета выделено 3,4 млн рублей.

В новом структурном подразделении Суздальской районной больницы будут проходить лечение пациентки с патологией беременности, а также с острыми и хроническими заболеваниями гинекологического профиля.

Отделение полностью укомплектовано врачебными кадрами и имеет необходимое медицинское оборудование. Отделение возглавил врач-акушер-гинеколог, выпускник ИвГМА, к.м.н. Александр Павлов, приехавший из Иваново. Помимо доктора Павлова, в штате отделения работают два акушера-гинеколога с высшей квалификационной категорией, в том числе врач из Новосибирска – онколог, акушер-гинеколог, маммолог и специалист УЗИ-диагностики Хачатур Аршакян.

Сообщается, что здесь уже начали проводиться такие гинекологические обследования и операции, как гистероскопия, операции на придатках кисты, лабиопластика, консервативная миомэктомия, кольпорафия, эксцизия шейки матки и другие виды обследований и оперативных вмешательств.

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