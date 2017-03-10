Дорожки в Суздале дороже, чем фрески во Владимире

Речь идет о храмах Владимира, Суздаля, а также суздальского села Кидекша. В этом году на их реставрацию будет израсходовано около 25 миллионов рублей. Часть из них поступит из федеральной целевой программы «Культура России». В первую очередь за счет этих средств будут вестись работы по сохранению монументальной живописи суздальского Богородице-Рождественского собора. На это из федеральной программы будет выделено 30 миллионов рублей, треть этой суммы поступит уже в текущем году. Кроме того, 733 тысячи рублей будет потрачено на реставрацию фресок Дмитриевского собора во Владимире.

Также в этом году в собственных планах музея-заповедника – работы в суздальских Успенской трапезной церкви, в Спасо-Евфимиевском монастыре и доме Евграфовых из села Тынцы (он находится на территории Музея деревянного зодчества). В Борисоглебской церкви в селе Кидекша будут отреставрированы колокольня и Святые ворота с оградой. «Также в Музее деревянного зодчества запланированы работы по ремонту имеющихся и созданию новых дорожек, – рассказали «Призыву» в пресс-службе Владимиро-Суздальского музея-заповедника. – Общие затраты по их осуществлению оцениваются почти в 15 миллионов рублей».

В последнее время информация о закупках, сделанных музеем, часто сопровождается комментариями насчет «закупок у единственного поставщика», который к тому же является «другом директора Игоря Конышева» (так, «Призыв» первым рассказал о новом музейном сайте, а коллеги из «Зебра-ТВ» – про организацию масленичных гуляний) Поэтому на этот раз в ВСМЗ особо подчеркнули, что все работы будут выполняться тремя специализированными организациями, которые выиграли право на проведение реставрационных работ, две из них – владимирские. Подрядные организации планируют приступить восстановлению музейных объектов в начале апреля.

Фото: https://i.novgorod.ru/news/images/96/68/446896/big_446896.jpg