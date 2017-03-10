Под Судогдой студенты собрали центнер шишек

Всероссийская акция по сборы семян сосны – одно из мероприятий «Российского центра защиты леса», приуроченных к году экологии. Вместе со специалистами центра и преподавателями учащиеся отделения «Лесное и лесопарковое хозяйство», вооружившись ведрами и мешками, отправились собирать шишки в Мошокское лесничество.

Как сообщили на месте нашим коллегам из газеты «Судогда и судогодцы» лесники, время для сбора «урожая» выбрано не случайно: семена сосны созревают как раз к марту, и в хорошие годы с одного дерева можно собрать по шесть-семь мешков.

Прошлый год, по словам специалистов, был более богатым на шишки. Но для студентов, впервые принимавших участие в подобном мероприятии, и нынешнего урожая вполне хватило. Это только на первый взгляд кажется, что сбор шишек – занятие несложное. А на деле сборщикам приходится тонуть в сугробах, искать исключительно закрытые экземпляры и лезть за ними на верхушки сосен, используя стремянку.

Несмотря на трудности, ребята с задачей справились: за два часа им удалось собрать около 100 килограммов шишек. Весь лесной материал они передали для сушки и проверки на всхожесть.

Часть хороших семян со временем вернут Муромцевскому лесотехническому техникуму, где в следующем году планируют восстановить теплицу. При благоприятных условиях из собранных студентами семян может вырасти около 20 тысяч сеянцев сосны обыкновенной.

Фото с сайта Муромцевского лесотехнического техникума