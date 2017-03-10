Комиссия Владимирского УФАС России по контролю в сфере закупок рассмотрела жалобу ИП А. на действия комиссии при проведении электронного аукциона на право заключения контракта на выполнение работ по текущему ремонту помещений ММПД г. Муром ул. Мечникова д. 18-А для нужд ГБУЗ ВО «Центр специализированной фтизиопульмонологической помощи».

В своей жалобе заявитель утверждает, что аукционной комиссией неправомерно принято решение о несоответствии его заявки требованиям документации об электронном аукционе.

Комиссия Владимирского УФАС России установила, что вторая часть заявки ИП А. содержит декларацию без учета изменений законодательства о контрактной системе в сфере закупок, согласно которым установлено требование об отсутствие у участника закупки судимости не только за преступления в сфере экономики, но и за преступления, предусмотренные статьями 289 «Незаконное участие в предпринимательской деятельности», 290 «Получение взятки», 291 «Дача взятки» и 291.1 «Посредничество во взяточничестве» Уголовного кодекса Российской Федерации. Также, в перечень обязательных требований включено требование о непривлечении участника закупки (юридического лица) к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 «Незаконное вознаграждение от имени юридического лица» Кодексом об административных нарушениях Российской Федерации.

Указанное требование заказчиком установлено в документации об электронном аукционе.

Комиссия Владимирского УФАС России пришла к выводу, что аукционная комиссия, действуя в пределах своих полномочий, правомерно признала заявку заявителя не соответствующей требованиям, установленным в аукционной документации.

Тем самым, Комиссия Владимирского УФАС России по контролю в сфере закупок признала жалобу ИП А. на действия аукционной комиссии по доводам, изложенным в ней, необоснованной.