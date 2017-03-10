У таджиков во Владимире изъяли почти килограмм героина

Наркотики планировали распространить через тайники-закладки на территории региона-33

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Почти килограмм героина изъяли владимирские полицейские у двоих граждан Республики Таджикистан, – сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В ходе проведения личного досмотра и обыска квартиры, которую задержанные снимали в Ленинском районе города Владимира, оперативники обнаружили и изъяли несколько крупных свертков с содержащимся в них порошкообразным веществом светлого цвета.

Партию 20-ти и 18-летний курьеры завезли во Владимирскую область из Московского региона. Наркотики предназначались для дальнейшей расфасовки на дозы и реализации через тайники-закладки.


В настоящее время оба фигуранта заключены под стражу. Возбуждено уголовное дело. Полицейские отрабатывается причастность мужчин к ранее совершенным преступлениям, связанным с незаконным оборотом наркотиков.

Фото пресс-службы УМВД по Владимирской области и с сайта novayagazeta-ug.ru

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