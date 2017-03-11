Для маршрута «Золотое кольцо России» выбирают логотип

Портал «Рамблер» стал официальной площадкой для выбора лучшего логотипа туристического маршрута «Золотое кольцо России».

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Пользователи смогут выбрать из семи вариантов изображений, созданных дизайнерами Ярославской и Владимирской области, а также Центром молодежного туризма.

«У туристического маршрута, оказывается, нет единого логотипа. Поэтому Ярославская, Владимирская область и московский Центр молодежного туризма предложил свои варианты. Логотип-победитель отдадут дизайнерам для профессиональной доработки», — пояснил ИА REGNUM заместитель директора департамента туризма Ярославской области Андрей Жаров.

Выбранный россиянами образ будет использоваться для продвижения этого туристического маршрута в регионах. Оставить свой голос можно здесь.

В текущем году в России отмечается 50-летие Золотого кольца. План празднования включает в себя более 40 мероприятий, который пройдут по всей стране.

Фото: https://news.rambler.ru/lifestyle/36270842-polzovateli-ramblera-vybirayut-logotip-zolotogo-koltsa/

 

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