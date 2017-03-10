Привет, друзья! У меня сегодня необычный день.

Я подумала и решила завести страницу в «Одноклассниках». Там тоже буду рассказывать, как пытаюсь вести здоровый образ жизни, делиться эффективными упражнениями и рецептами. Еще мне кажется, что через ОК проще будет общаться. Кстати, я уже получила первый вопрос. Нина Малышева спрашивает, когда во владимирских аптеках появится лекарство «Софосбувир», оно нужно людям, страдающим гепатитом С.

Уважаемая Нина, к сожалению, я не врач и никогда раньше не слышала про такое лекарство. Мне кажется, этот вопрос стоит переадресовать в наш областной департамент здравоохранения. У них на сайте я нашла раздел «Контакты». Выбирайте тот способ, который для вас удобнее. Здоровья вам и вашим близким!